Marianucci-Cremonese, Tmw: entro domani si chiude! La formula dell’affare

Tra oggi e domani Luca Marianucci potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese, stando a quanto raccolto dalla redazione di Tmw. Il club lombardo ha già raggiunto un’intesa con il Napoli per il trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione, senza alcun tipo di diritto o obbligo di riscatto.

Resta soltanto da attendere il via libera definitivo dei partenopei, che in questo momento devono fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Arrivato a Napoli la scorsa estate per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, Marianucci non è finora riuscito a trovare continuità. In Serie A ha collezionato appena due presenze, senza mai scendere in campo nelle altre competizioni.