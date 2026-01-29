Ngonge, spunta anche la Roma! Primi contatti: la posizione del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Nuovo nome sul taccuino della Roma per rinforzare le corsie offensive in questa fase finale di mercato. La dirigenza giallorossa continua a monitorare diversi profili in grado di garantire alternative e soluzioni tattiche sulle fasce.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, la Roma ha effettuato un primo contatto esplorativo per Cyril Ngonge, attualmente in prestito al Torino ma di proprietà del Napoli. Per un’eventuale operazione sul classe 2000 il club azzurro non farebbe muro, lasciando aperti possibili sviluppi nei prossimi giorni.