Sulemana, il Napoli offre prestito oneroso con diritto! Sky: il suo futuro è legato a Lookman

vedi letture

Il Napoli prosegue la caccia ad un esterno offensivo e si è inserito con decisione nella corsa per Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta, presentando anche una prima proposta ufficiale. La società partenopea ha messo sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto, riferisce la redazione di Sky Sport. L'attaccante ghanese classe 2002 è diventato una priorità per il direttore sportivo Giovanni Manna.

Sul giocatore, arrivato in estate dal Southampton, resta però vigile anche la Roma, anche se al momento non sono ancora chiare le condizioni su cui i giallorossi intendono muoversi. Molto dipenderà anche dal futuro di Ademola Lookman, tornato nel mirino del Fenerbahce: l’Atalanta, prima di aprire alla cessione di Sulemana, vuole capire se dal club turco arriverà un’offerta concreta e importante per l’attaccante nigeriano.