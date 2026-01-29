Roma, la smentita del ds Massara: “Nessuna sfida col Napoli per Sulemana"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Panathinaikos.

Per Sulemana potrebbe esserci una sfida col Napoli?

"No, non c'è nessuna sfida: le sfide sono sul campo. In questi ultimi giorni di mercato ci sono molti nomi, vedremo se ci sono delle opportunità da cogliere. Al momento non ci sono cose in via di definizione".

Focus sull'esterno sinistro?

"Avevamo sempre identificato il reparto avanzato come quello da completare e sono già arrivati Malen, Vaz e Venturino: sono giocatori che secondo noi ci daranno una grande mano".

Ferreira Carrasco può essere una possibilità?

"No, questo è un nome che è stato fatto, si era pensato a questa ipotesi ma è definitivamente tramontato".

Dybala come sta?

"Effettivamente con questo fastidio è più prudente che non sia in campo, non siamo particolarmente preoccupati ma domattina faremo tutti gli esami diagnostici".

Rosa già di livello?

"Noi abbiamo intrapreso un cammino diverso, cercando di ringiovanire l'organico: siamo consapevoli che questi ragazzi devono crescere e migliorare. Dobbiamo sostenerli, sapendo che possono sbagliare. Abbiamo un grande allenatore, che è capace di coltivarne il talento come pochi altri".