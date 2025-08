Grealish o Chiesa, uno dei due può arrivare a metà agosto: l'ipotesi di Repubblica

Il Napoli non ha fretta sul mercato. Il più è fatto e ora si valutano opportunità. Come Grealish in uscita dal City o Chiesa pronto a salutare il Liverpool. Da ferragosto in poi, si legge su Repubblica, uno dei due potrebbe arrivare a Napoli con prezzi più bassi per la necessità dei club di cederli. Insomma, strategia chiara da parte del club azzurro. Jack Grealish è ormai fuori dai piani del Manchester City e sta cercando squadra. Si è allenato da solo da giorni in attesa di novità. Lo ha fatto anche in costiera amalfitana, in Italia. Poi è tornato ad allenarsi con il City ma resta fuori dai piani di Guardiola. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.

Federico Chiesa ha lasciato la Juve un anno fa per andare al Liverpool, ma in Premier ha trovato pochissimo spazio. Una manciata di presenze, tante panchine e ora la voglia di tornare in Italia per rimettersi in gioco anche in chiave Nazionale in vista del Mondiale del 2026. All'età di 27 anni, prossimo ai 28 da compiere a ottobre, Chiesa - che fisicamente sta bene ma deve solo ritrovare la miglior condizione fisica - può essere un'occasione di fine mercato a determinate condizioni.