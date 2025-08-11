Ultim'ora Grealish va all'Everton, Romano: "Visite finite! Diritto di riscatto a una maxi cifra"

Era stato valutato dal Napoli per rinforzare la fascia sinistra d'attacco, ma alla fine Jack Grealish si trasferirà all'Everton. Il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha confermato che l'operazione è ormai agli sgoccioli e manca solo l'annuncio ufficiale: "Jack Grealish ha completato le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell'Everton, in prestito dal Manchester City con diritto di riscatto a 50 milioni di sterline".