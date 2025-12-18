Ultim'ora La Juventus piomba su Lucca! Tmw: due condizioni necessarie per l'operazione

In casa Juventus per il mercato di gennaio c'è una priorità: l'innesto di un centrocampista all'interno della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Non è, però, da escludere anche altri ingressi in bianconero. Nello specifico un attaccante. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, a Torino sarebbe tornato a circolare il nome di Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000 è approdato al Napoli la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese, ma complice il rendimento positivo di Rasmus Hojlund e il contemporaneo rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku potrebbe lasciare il 'Maradona'.

Ed è qui che s'inserisce la Vecchia Signora che, con un Vlahovic ko e due giocatori ancora pienamente da inserire come Jonathan David e Lois Openda, potrebbe valutare il calciatore di Moncalieri. Tenendo, però, presente due elementi non di poco conto: il primo è che il club partenopeo riscatti Lucca dall'Udinese, mentre il secondo è che Aurelio De Laurentiis apra le porte ad un prestito verso la società piemontese. Magari da implementare con un diritto di riscatto.