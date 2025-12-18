Tutti in fila per Marianucci: quattro club italiani spingono per averlo subito

Tutti vogliono Marianucci. Quattro squadre italiane sul difensore del Napoli che non gioca e che a gennaio può partire in prestito. Il club più interessato è il Torino, Petrachi va in pressing con il Napoli. Ma secondo Tuttosport la concorrenza è tanta. Sull'ex Empoli, infatti, ci sono anche Cremonese, Cagliari e Genoa. Insomma, tutti in fila per il talento azzurro che quest'anno ha giocato da titolare solo a Milano contro il Milan a settembre e poi non è più riuscito a imporsi neppure col passaggio alla difesa a tre.

