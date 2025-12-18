Norton-Cuffy-Napoli, Moretto avvisa: "Occhio all'Inter e ai club inglesi!"

Brooke Norton-Cuffy nel mirino del Napoli. L'esterno è uno dei primi obiettivi per gennaio. Ne parla anche il giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. La concorrenza, però, non manca.

"Sta facendo molto bene al Genoa in questa stagione. Se ne sta parlando molto in ottica Inter ma quello che vi posso dire è che ci sono diversi club di Premier attenti al giocatore. L'Inter ci pensa, vero, ma ci stiamo informando per dei riscontri. Di sicuro, però, occhi ai club inglesi pronti ad arrivare sul giocatore. Vi aggiorneremo anche su questa vicenda di mercato".