Mainoo-Napoli, contatti diretti e il fratello 'aiuta' gli azzurri: la situazione

II Napoli è fra Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo. Gli azzurri sono alla ricerca del possibile rimpiazzo per l'infortunato Zambo Anguissa, con due nomi che oramai hanno preso il largo rispetto agli altri. Molto dipenderà anche dalle condizioni per, eventualmente, acquistare il prossimo centrocampista. Lo riporta Tmw.

Manzambi ha un valore fissato a circa 20 milioni di euro, ma con diverse società che hanno avuto contatti. Anche il Paris Saint Germain lo ha messo nel mirino nelle ultime settimane, ma il Napoli sembra più avanti. Poi, appunto, Mainoo: il fratello si è esposto con una maglietta più che eloquente, vicino a Old Trafford, con scritto "Free Mainoo". Sembra quasi una prigionia, quella del centrocampista.