Guendouzi-Napoli, arriva la confessione fatta da Fabiani a Sarri

Mattéo Guendouzi era stato accostato al Napoli ma il centrocampista non lascerà la Lazio, almeno a gennaio. Lo si legge sul Corriere dello Sport. Il ds Fabiani, a quanto pare, sul tema avrebbe rassicurato il tecnico Sarri sul futuro del francese, che non sarebbe assolutamente sul mercato ed è un punto fermo della squadra. Il centrocampista è in attesa del rinnovo e di un miglioramento di ingaggio.