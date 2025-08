Gutierrez a un passo e rispunta Juanlu: Manna pronto al doppio colpo spagnolo

Ccaldissimo l'asse con il Girona per Miguel Gutierrez. E tanto per non farsi mancare nulla, in questa fase piena di riflessioni che coinvolgono gli esterni a ogni latitudine, s'è riaccesa anche qualche luce sul fronte Juanlu Sanchez: lo vuole anche il Wolverhampton, sì, ma il terzino destro del Siviglia insiste ad aspettare il Napoli. Il suo destino, però, è legato irrimediabilmente alla situazione di Alessandro Zanoli. Per il primo, Napoli e Girona hanno raggiunto l'accordo di base sui 18 milioni di euro e limano; con l'agente di Gutierrez, Manuel Garcia Quilon, si lavora sul binario parallelo con tutto l'ottimismo possibile. Trattativa molto avanzata. Anzi, allo sprint. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere.