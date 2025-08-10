Gutierrez-Napoli, atteso in Italia per le visite mediche: la data

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’arrivo di Miguel Gutiérrez in Italia da Girona è ormai imminente. L’operazione, definita sulla base di 20 milioni di euro, è praticamente conclusa e manca soltanto la conferma del programma di viaggio. Il terzino sinistro 24enne, originario di Madrid, dovrebbe atterrare all’inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche di rito col Napoli e successivamente unirsi al resto della squadra.

Gutiérrez arriva reduce da un intervento di pulizia alla caviglia, motivo per cui il suo pieno recupero fisico è previsto per il mese di settembre. L’ingaggio del giocatore rappresenta un investimento importante, pensato per rafforzare la corsia sinistra in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di avere il calciatore in forma ottimale già nella fase iniziale del campionato.