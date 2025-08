Gutierrez-Napoli, Gazzetta: c'è l'accordo col Girona, ecco cosa manca per la chiusura

Il Napoli prova a stringere i tempi per Miguel Gutierrez. L'esterno sinistro del Girona è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Strategia cambiata per l'out mancino, che ora vede Gutiérrez come obiettivo primario. Gli aggiornamenti sulla trattativa arrivano direttamente da La Gazzetta dello Sport, che parla di un'intesa totale sempre più vicina tra le parti. Il Napoli ha riattivato i contatti con l'agente del classe 2002 dopo un breve periodo di riflessione e la volontà di chiudere a breve l'affare è palpabile. Con il Girona, la società di Aurelio De Laurentiis ha già raggiunto un'intesa di massima: l'affare si chiuderà sulla base di 18 milioni di euro, inclusi i bonus.

Ora l'ultimo scoglio, ma non insormontabile, è trovare l'accordo economico con il giocatore. Gutierrez chiede un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli, partito da un'offerta di 2 milioni, è ora pronto ad alzare la propria proposta, cercando di avvicinarsi alle richieste dello spagnolo magari con l'inserimento di bonus. La distanza è minima e il fatto che le trattative siano riprese con tale intensità è un segnale chiarissimo: il Napoli vuole Gutierrez e la fumata bianca sembra davvero questione di ore. Sarà lui il nuovo padrone della fascia sinistra azzurra?