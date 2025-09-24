Gutierrez-Napoli, nel contratto c'è una clausola rescissoria: cifre e dettagli

Nel contratto di Miguel Gutiérrez con il Napoli è prevista una clausola rescissoria valida a partire dall’estate 2027. A rivelarlo è stato il giornalista di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il terzino spagnolo - arrivato quest’estate per 18 milioni di euro più 2 di bonus - non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra a causa di un infortunio e della conseguente riabilitazione: “Gutiérrez ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Antonio Conte, ma parliamo di un giocatore di grandissima qualità, come sanno bene in Spagna. La clausola rescissoria fissata nel contratto entrerà in vigore dal secondo anno, dunque dall’estate 2027, ed è valida solo per l’estero: l’importo stabilito è di 45 milioni di euro", spiega il giornalista.