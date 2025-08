Gutierrez-Napoli, Sky: sabato può essere il giorno giusto per chiudere, il motivo

Il Napoli punta con decisione su Miguel Gutierrez, esterno del Girona, considerato un obiettivo concreto per rinforzare la fascia sinistra. Secondo Sky Sport, la trattativa è in corso e potrebbe subire un'accelerazione nei prossimi giorni.

Sabato le due squadre si affronteranno in amichevole a Castel di Sangro, occasione che potrebbe rivelarsi decisiva per chiudere l'affare. Il match rappresenta un momento strategico per definire i dettagli dell'operazione tra i due club.