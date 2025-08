Gutierrez-Napoli, tutto definito! Romano: "Clausola e stipendio a salire. Manca ok di ADL"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto ha dato notizie dell'ultim'ora sui movimenti del Napoli: "Un’operazione ormai ai dettagli è quella di Miguel Gutierrez, ci sono novità importanti per il Napoli. Diciamo che ci siamo avvicinati ancora di più alle firme. Vi dico quello che non manca: c’è praticamente un accordo totale con il Girona per 18 milioni di euro più bonus. I due club sono d’accordo su tutto e stanno discutendo solo sull’eventuale percentuale sulla futura rivendita. Quindi sono dettagli minimi.

Con il calciatore è tutto fatto: stipendio da 2,2 milioni di euro netti a salire fino a 2,7 milioni. Quindi non più a salire da 2 a 2,5 milioni, sono leggermente cambiate le cifre perché il calciatore ha cambiato entourage da poche settimane e il Napoli ha dovuto rivedere la proposta economica. Ma ormai ci siamo. Ci siamo anche sulla clausola rescissoria che sarà da 45 milioni di euro. Cosa manca? Manca l’ok definitivo di Aurelio De Laurentiis alle commissioni in favore dell’entourage di Miguel Gutierrez".