Gutierrez perché era saltato Ndoye: come nasce l'idea dello spagnolo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per le ultime sul mercato degli azzurri: "Musah? E' una trattativa che potrebbe riaprirsi. Il Milan ha preso Jashari e lo spazio per il centrocampista statunitense si è ancora di più assottigliato. Il Napoli aveva chiuso l'affare per 25 milioni di euro, adesso le condizioni potrebbero cambiare. Il club azzurro cerca un centrocampsita, quindi Musah o Miretti che ha caratteristiche completamente diverse.

L'esterno offensivo? La situazione è in stand-by. Conte aveva chiesto uno come Ndoye, capace di dare equilibrio sulla fascia e se non si individua un giocatore con le stesse caratteristiche, il Napoli guarderà altrove. Ecco perché è viva la trattativa per Gutierrez del Girona che è un terzino di grande spinta. Si è riaperta pure la pista relativa a Juanlu. Il club azzurro è tornato a parlare con il Siviglia".