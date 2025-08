Gutierrez, si firmano i documenti. Gazzetta: "Si chiude sabato per l'amichevole?"

Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli. Affare da 18 milioni più 2 di bonus. Accordo definito tra i club, si preparano i documenti per le firme. Il giocatore è atteso a giorni in Italia. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 da 2,3 milioni a stagione. La trattativa si può chiudere proprio sabato per l'amichevole tra le due squadre in Abruzzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.