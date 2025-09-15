Hojlund, retroscena sul contratto: c'è una clausola, ma non è valida subito

Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha raccontato alcuni retroscena legati all’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. L’attaccante danese, reduce da un’esperienza complicata al Manchester United, ha iniziato la sua avventura in azzurro con entusiasmo e il club partenopeo non potrebbe essere più soddisfatto.

Sul piano contrattuale, l’operazione è stata studiata con attenzione: l’attaccante ha una clausola rescissoria attiva soltanto dal 2027, quindi non sarà valida nella prossima estate. Nel frattempo, però, il Napoli intende puntare forte su di lui. L’idea del club è chiara: lavorare in prospettiva con un centravanti giovane, già capace di impattare subito in campo e con le qualità per diventare il punto di riferimento offensivo degli azzurri per diversi anni.