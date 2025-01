Bild - Adeyemi-Napoli, proseguono i contatti: il Borussia ha già trovato il sostituto

Il Napoli non molla la pista Karim Adeyemi, individuato tra i possibili nomi per sostituire Khvicha Kvaratskhelia ceduto al PSG. Il club azzurro continua i dialoghi con il Borussia Dortmund, il quale si è mosso a sua volta alla ricerca di un profilo per rimpiazzare l'attacante tedesco. A riferirlo è Christian Falk, giornalista per Bild, che su X scrive:

"Karim Adeyemi al Napoli dovrebbe finanziare Kevin Schade, 23enne del Brentford, al Borussia Dortmund. Proseguono i dialoghi tra Napoli e BVB per Adeyemi L'agente di Schade, Ali Barat (Epic Sports), è il mediatore: Barat è anche il sub-agente di Nolimittrust per l'accordo Adeyemi La cifra incassata dal trasferimento per Adeyemi andrà direttamente investita nel trasferimento Schade".