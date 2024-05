Il Roma - Conte-Chiavelli, trattativa in corso: il nodo è la durata del contratto

Si chiude il cerchio per la ricerca del prossimo allenatore del Napoli, Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, riferisce gli aggiornamenti su X.

Si chiude il cerchio per la ricerca del prossimo allenatore del Napoli, Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, riferisce gli aggiornamenti su X: "Contatti tra i rappresentanti di Antonio Conte e l'ad del Napoli Andrea Chiavelli per la ricerca di un'intesa economica.

Il nodo sarebbe legato alla durata, visto che l'allenatore chiede almeno un biennale, mentre il club azzurro (a causa dei costi elevati) propone un anno con clausole per il rinnovo in base ai risultati o nelle mani della società. La durata del contratto è la base per lavorare poi sulle cifre, che non dovrebbero essere inferiori ai 6.5/7 milioni a stagione. Più volte Conte avrebbe già parlato col futuro ds del Napoli Giovanni Manna. Entrambi vivono a Torino. Ma ad oggi l'accordo passa per l'intesa economica, in particolare sulla durata dell'accordo.

Gasperini resta una pista valida e meno costosa, apprezzata in particolare per impostare da subito un progetto plueriennale con costi più sostenibili. Alternative valide anche Pioli e Italiano, oggi più defilati. A tutti gli allenatori il Napoli ha sottoposto un progetto basato sulla valorizzazione della rosa attuale e innesti di giovani di qualità, ma non più di 3-4 titolari, compresi i giocatori da sostituire".