Mediaset - Conte può dire sì al Napoli: le altre non hanno più bisogno di lui

Secondo Sportmediaset, Antonio Conte si può avvicinare al Napoli. Anche perché le altre big sembrano non aver bisogno di lui

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Secondo Sportmediaset, Antonio Conte si può avvicinare al Napoli. Anche perché le altre big sembrano non aver bisogno di lui: "La Juve si è fatta da parte (ci sarebbe il veto di John Elkann e Giuntoli avrebbe già le mani su Thiago Motta per il dopo Allegri), il Milan pare convinto (non solo a parole) a continuare con Pioli almeno per un anno ancora dopo che l'allenatore nelle ultime settimane ha ripreso saldamente in mano le redini della squadra, mentre in casa Roma De Rossi si sta meritando la conferma in campo a suon di vittorie e grandi prestazioni. Con queste premesse, ecco che la soluzione Napoli può riprendere quota".