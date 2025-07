Podcast Rai, Paganini: "Kean sarebbe un acquisto quasi più semplice di Nunez e Lucca"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Che consiglio darebbe ora a Vlahovic?

"I grandi club sono condizionati pesantemente da Vlahovic, Calhanoglu e Osimhen, che rallentano le operazioni in entrata. Vlahovic, col suo entourage, ha già in testa e ha già parlato con il Milan, che sta tergiversando. Credo che la soluzione si troverà negli ultimi giorni di mercato. L'atteggiamento di Vlahovic lo abbiamo visto. Lui vuole rompere con la Juve".

Se Vlahovic trovasse una squadra alla fine, difficile che la Juve arrivi a Osimhen:

"E' vero, ma alla fine la Juve deve pagare 12 mln netti. Hai perso un giocatore ormai, e il giocatore potrebbe creare problemi nel gruppo. Per questo il discorso Vlahovic è prioritario".

Il Napoli vuole provarci con Kean?

"Ha una clausola che vale fino al 15 luglio. Per l'età e quello che ha dimostrato quest'anno, e ha già esperienza internazionale, ci può stare. Il Napoli non ha ancora trovato un accordo per Lucca, che l'Udinese valuta 40. Nunez il Liverpool non lo dà a meno di 70 mln, quindi Kean è quasi più semplice. E' una clausola abbordabile".