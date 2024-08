Repubblica - Lukaku, risolto ultimo ostacolo diritti d'immagine: i dettagli dell'accordo

Il Napoli ha fatto tutto per Romelu Lukaku, ora manca solo l'iter burocratico prima dell'annuncio. A scriverlo è La Repubblica: "Ieri mattina c’è stata una call conference per risolvere l’ultimo ostacolo legato ai diritti d’immagine del giocatore, che come sua abitudine De Laurentiis ha lavorato per tenere per sé.

Confermato invece il triennale da 12 milioni lordi per Big Rom, che saranno leggermente meno pesanti per il Napoli grazie al decreto crescita. Top secret le tempistiche dell’arrivo in città del nuovo centravanti, ma c’è la certezza che sarà a disposizione di Conte già all’inizio della settimana e potrà dunque mettere nel suo mirino la sfida di sabato prossimo al Maradona contro il Parma, che diventerà pure l’occasione per la sua presentazione ai tifosi".