Sky - Buongiorno resta la priorità per la difesa: la situazione

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. Per la difesa la priorità resta Alessandro Buongiorno del Torino

TuttoNapoli.net

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: per la difesa la priorità resta Alessandro Buongiorno. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il centrale del Torino è il nome numero uno secondo la dirigenza azzurra - in accordo con Conte - per rinforzare il reparto arretrato.

Al momento però non ci sono stati nuovi contatti con il club granata. Il Napoli sta poi sondando il laterale sinistro del Girona Miguel Gutierrez, perché da quel lato la fascia rimarrà scarna: Mario Rui va verso l'addio mentre per Mathias Olivera il mister Conte pensa di reinventarlo come braccetto sinistro della difesa a tre. Sempre per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, la dirigenza azzurra non ha abbandonato la pista Vanderson del Monaco, anche se al momento è in stand-by perché il brasiliano gioca a destra e bisognerà prima capire gli sviluppi della situazione Di Lorenzo.