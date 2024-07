Sky - Buongiorno, tra poco incontro notturno tra Manna e l’agente: le ultime

E’ terminata da pochi minuti la cena tra Alessandro Buongiorno e Beppe Riso, agente del centrale del Torino. Tra poco, racconta Sky Sport, ci sarà un incontro notturno tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e il procuratore del giocatore.

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Torino per il suo trasferimento per 35 milioni più 5 di bonus, ma un inserimento a sorpresa ha rovinato i piani di chiusura immediata degli azzurri. L’Inter ha incontrato il suo agente Beppe Riso e ha chiesto informazioni per il difensore, ma hanno bisogno di tempo, perché i 35 milioni offerti dal Napoli al momento non sono certo pareggiabili. I nerazzurri hanno bisogno di vendere prima di buttarsi su un nuovo rinforzo difensivo. Il club azzurro è convinto di aver fatto il massimo: ora il giocatore dovrà decidere se aspettare i nerazzurri o accettare subito il Napoli.