Sky - Kvara non è più intoccabile, può partire: tra i sostituti c'è anche Chiesa

Il PSG è forte su Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, protagonista assoluto della stagione dello Scudetto, non sembra più considerato un pilastro imprescindibile per il Napoli. La sua valutazione si aggira intorno agli 80 milioni di euro, cifra che il club azzurro intende ottenere senza l’inserimento di contropartite tecniche, come specifica Sky Sport. L'emittente satellitare fa il punto della situazione nel corso del suo 'Speciale Mercato'.

Il Paris Saint-Germain già in estate aveva provato a sedurre il giocatore con un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione. Nonostante il pressing, Kvaratskhelia non ha mai rinnovato con il Napoli, complici divergenze nelle trattative. Ora il PSG è tornato alla carica, forte del suo progetto ambizioso e pronto a discutere con il club partenopeo La stagione in corso ha visto Kvaratskhelia affrontare alcuni infortuni, mentre l’ascesa di Neres ha ridotto il suo ruolo da protagonista. Il Napoli, pur non accettando scambi, valuta la proposta francese, che potrebbe essere affinata per soddisfare entrambe le parti.

In caso di cessione del georgiano, il Napoli avrebbe già alcune idee per rinforzare la rosa. Tra i nomi sul taccuino spicca Federico Chiesa: il club azzurro potrebbe tentare un affondo nelle ultime fasi di mercato, magari con un prestito. Si segue anche Edon Zhegrova del Lille, sebbene l’operazione sembri complessa.

Ma non solo esterni: con i proventi della cessione, il Napoli potrebbe investire su un centrocampista di qualità. I nomi in lista sono quelli di Lorenzo Pellegrini, già vicino al Napoli prima della svolta nel derby tra Roma e Lazio, e Davide Frattesi, valutato oltre 40 milioni dall’Inter.