Tuttonapoli ADL-Giuffredi, preso il 2008 Esposito: retroscena e club dove giocherà

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Non solo il rinnovo di Antonio Vergara, nell'incontro all'Hotel De Bonart di Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi si è discusso anche di altro. Infatti, le due parti hanno mandato in porto pure il trasferimento di un nuovo calciatore, un giovanissimo, che verrà acquistato dagli azzurri: si tratta di Mattia Esposito, classe 2008, in forza al Sorrento.

Esposito-Napoli: scelto il club per il prestito

È proprio Mario Giuffredi il procuratore del giovane attaccante, il cui cartellino diventerà presto di proprietà del Napoli, che ci punterà fortemente per il futuro. Stando a quanto raccolto da Tuttonapoli.net, all'incontro ha preso parte anche Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, dove Mattia Esposito si trasferirà in prestito: per il momento, quindi, non si tratta di un salto di categoria per il ragazzo, che ha già giocato e segnato con la maglia del Sorrento in Serie C.