Staff medico, si cambia. Canonico non è più il medico sociale: già scelto il sostituto

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Responsabile dell'area medica dal 2019, Canonico faceva parte dello staff sanitario del club da ben 22 anni.

Si chiude un'era nello staff medico del Napoli: l dottor Raffaele Canonico lascia la società azzurra. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come la decisione sia maturata nell'ambito del rinnovamento avviato dal club in vista della stagione 2026/27. Secondo il quotidiano, l'addio di Canonico non sarebbe legato all'arrivo di Massimiliano Allegri, ma rappresenterebbe la conclusione di un lungo percorso iniziato poco dopo l'acquisizione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Responsabile dell'area medica dal 2019, Canonico faceva parte dello staff sanitario del club da ben 22 anni.

Napoli, scelto il nuovo responsabile dello staff medico

Per la successione, il Napoli avrebbe scelto la linea della continuità. Nessun nuovo ingresso dall'esterno: a raccogliere l'eredità di Canonico sarà infatti Gennaro De Luca, suo storico collaboratore e braccio destro nelle ultime stagioni. De Luca è stato parte integrante dello staff che ha accompagnato il Napoli alla conquista di due Scudetti, della Coppa Italia con Gennaro Gattuso e della Supercoppa Italiana con Antonio Conte. Nello staff anche Angelo Gioffredi, medico del settore giovanile, che in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area medica del Benevento