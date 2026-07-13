Lobotka, l'agente fa dietrofront dopo addio Conte: "Probabile resti! Serve qualcosa di speciale..."

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L'agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jasurek, ha parlato ai microfoni di SPORT.sk

L'agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jasurek, ha parlato ai microfoni di SPORT.sk, facendo il punto sul futuro del centrocampista slovacco e spegnendo, almeno per il momento, le voci di un possibile addio al Napoli. Il procuratore ha spiegato che la permanenza in azzurro resta l'ipotesi più concreta, sottolineando come il contratto del giocatore preveda ancora un anno di validità, con un'opzione per il prolungamento: "Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un'opzione per un ulteriore anno, quindi l'ipotesi più probabile è che rimanga al club. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli", ha dichiarato Jasurek.

Lobotka, nessuna offerta concreta per lo slovacco

L'agente ha poi chiarito di non aver ancora avuto un confronto con Massimiliano Allegri, ma di essersi già confrontato con la dirigenza azzurra, ribadendo la centralità di Lobotka nel progetto del club. "Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è la posizione di Stano Lobotka nel club", ha aggiunto. Infine, Jasurek ha fatto sapere che, almeno allo stato attuale, non sono arrivate offerte concrete per il centrocampista slovacco: "Al momento non ci sono offerte specifiche".