Sky, Marchetti: "ADL vuole Pioli per quattro motivi che sono chiari"

"Se proprio dovessimo fare le quote per i bookmakers, ne consiglieremmo la più bassa per Pioli". Lo scrive il giornalista Sky Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

"Per una serie di considerazioni: non ha bisogno che venga stravolta la rosa, ha dimostrato di saper lavorare in piazze complicate (e in momenti difficili), ha sempre avuto una comunicazione decisa ma quasi mai di rottura, ha saputo costruire un ciclo al Milan guardando anche alle esigenze societarie.

Gasperini al momento rimane il più lontano: intanto perché è in corsa per tutto e quindi è difficile distrarlo o tentarlo e poi perché l’Atalanta difficilmente lo lascerà andare, soprattutto se dovesse davvero arrivare un trofeo. Conte a livello professionale non si discute: quello che in questo momento non convince De Laurentiis fino in fondo è la possibile incompatibilità caratteriale. Ed è un tema da prendere in considerazione. Mentre Italiano resiste sempre perché è un allenatore che al presidente è sempre piaciuto e non è mai passato di moda".