Tmw conferma: Napoli su Greenwood, ma anche Giuntoli lo segue

Nei giorni scorsi dalla Spagna è arrivato un nome nuovo per l'attacco del Napoli, con rumors su contatti tra il club azzurro e il Manchester United per Mason Greenwood, 22enne jolly d'attacco che in questa stagione ha giocato e fatto molto bene in prestito al Getafe. A confermare questa pista è Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale.

"Sul fronte dell’attacco il Napoli, oltre al centravanti che andrà a sostituire Osimhen, sta lavorando anche su giocatori che potrebbero dare soluzioni tattiche diverse. Uno di questi è Mason Greenwood, di proprietà del Manchester United, in prestito nell’ultima stagione al Getafe. Il suo valore di mercato è alto e su di lui è spuntato anche l’interesse della Juventus".