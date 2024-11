Tuttosport - Napoli su Bonny, ma difficile averlo già a gennaio

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio 3° tempo è intervenuto Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport: “In questo momento il Barcellona sta pensando ad un nuovo innesto per giugno e Kvaratskhelia è uno dei nomi sulla lista. C’è ancora in ballo il suo rinnovo col Napoli e dovrà arrivare entro Natale. Credo che il Napoli stia lavorando per Bonny, ma è quasi impossibile vederlo a gennaio. Il Napoli ha già speso tanto e credo che a gennaio l’unico ruolo su cui intervenire sia la difesa, nelle alternative a Rrahmani e Buongiorno.

La squadra di Conte è praticamente completa e quindi credo che cercherà l’occasione più conveniente. Raspadori? Non trovo nessuna squadra pronta a spendere 20 milioni per lui nella prossima sessione di mercato. In estate potrebbe andare via"