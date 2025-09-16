Il Liverpool piomba su Beukema! Dall’Inghilterra: è un pupillo di Slot, i dettagli

di Francesco Carbone

Secondo quanto riportato da Team Talk, il Liverpool starebbe pensando seriamente a Sam Beukema, difensore centrale passato dal Bologna al Napoli per 31 milioni di euro e subito a segno al debutto in Serie A contro la Fiorentina. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, conosce bene l’olandese per averlo allenato nei Paesi Bassi ed è un suo pupillo. Proprio per questo lo avrebbe inserito nella lista degli obiettivi per gennaio.

Se l’operazione non dovesse concretizzarsi in inverno, il Liverpool tornerebbe alla carica in estate, soprattutto se Ibrahima Konaté, in scadenza di contratto, dovesse lasciare Anfield. Beukema si aggiunge così a nomi come Marc Guehi, anche lui nel mirino dei Reds e anch’egli in scadenza nel 2025, ma la stima personale di Slot potrebbe fare la differenza.