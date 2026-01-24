Il Napoli cerca anche un quinto! Sky: Juanlu è la prima scelta, ma c’è un’alternativa
Dopo aver chiuso l’operazione che ha portato Giovane al Napoli a titolo definitivo dal Verona, il club azzurro continua a muoversi sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna, oltre a valutare l’innesto di un ulteriore esterno offensivo, è al lavoro anche per individuare un quinto da aggiungere alla rosa.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Juanlu Sanchez, classe 2003 del Siviglia, già seguito con attenzione la scorsa estate. Lo spagnolo rappresenta la prima scelta, ma non l’unica: tra le alternative monitorate c’è anche Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina, legato al club viola da un contratto fino al 2027.
