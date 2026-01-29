Il Napoli guarda anche in Premier per il centrocampo: possibile un prestito
Il ritorno in campo di Arthur Atta ha riacceso l’interesse del Napoli per il centrocampista dell’Udinese, seguito già da tempo prima dello stop per infortunio che aveva raffreddato i contatti. Ma quello del francese non è il solo nome seguito per il centrocampo, stando a quanto riferito da Il Mattino.
Il club azzurro continua a monitorare il reparto mediano e guarda anche in Premier League: tra i profili graditi c’è Joao Gomes del Wolverhampton, classe 2000. Non è da escludere qualche opportunità in prestito con i club inglesi nelle prossime settimane.
