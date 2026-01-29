Torna in auge Schade per l'attacco: col Brentford serve una formula alla Giovane

Il Napoli sta valutando il nome di Kevin Schade, esterno d'attacco del Brentford, così come quello di Kamaldeen Sulemana. Sei gol e tre assist in questa stagione di Premier League, difficilmente verrebbe ceduto in prestito con diritto di riscatto, ma servirebbe più una formula relativamente sorprendente, un po' come quanto accaduto con Giovane, preso a titolo definitivo per 2 milioni più diversi bonus che porteranno la cifra intorno ai 20 milioni.

Schade, classe 2001, era già stato nel mirino del club napoletano un anno fa. A fine dicembre era riuscito a infilare una tripletta nella sfida contro il Bournemouth. Del resto Schade era arrivato in Premier League in prestito con diritto di riscatto, dal Friburgo. Le buone prestazioni con gli Hornets lo hanno fatto diventare uno degli esterni più ricercati nel campionato inglese.