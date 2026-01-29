Juanlu ancora in ballo: c'è già l'ok del giocatore, ma il nodo è la formula col Siviglia

Il nome di Juanlu Sanchez torna a circolare con insistenza nelle strategie di mercato del Napoli. Il terzino destro del Siviglia, già seguito dagli azzurri la scorsa estate, è ancora un obiettivo concreto: in stagione ha collezionato 20 presenze, 17 in Liga.

I contatti tra i due club sono ripartiti e il giocatore vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia. Resta però distanza sulla formula: il Napoli spinge per il prestito con diritto di riscatto, gli andalusi chiedono l’obbligo per esigenze di bilancio. A scriverlo è il Corriere dello Sport.