Marianucci, ultimatum della Cremonese al Napoli: ecco fino a quando aspetterà

Oggi alle 16:30
di Pierpaolo Matrone

Luca Marianucci è ancora in organico, anche se messo fuori rosa da Antonio Conte. Intanto c'è la Cremonese in attesa. Le ultime sul suo possibile addio arrivano dall'esperto di mercato Nicolò Schira:

"Cremonese ha dato un ultimatum al Napoli: i grigiorossi aspetteranno il via libera di Luca Marianucci per il prestito fino a sabato. Poi la Cremonese troverà un'altra soluzione come difensore centrale".