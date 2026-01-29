Sulemana-Napoli, Romano: "Si lavora alla formula, con Palladino può partire"

Kamaldeen Sulemana è un nome concreto per il Napoli. Il club azzurro ci sta lavorando in queste ore. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli sta lavorando all'operazione Sulemana, esterno dell'Atalanta che era stato preso in estate, conosciuto da Juric, che l'aveva avuto al Southampton e il club aveva avallato. Ora c'è una gestione tecnica differente, c'è Palladino, e questo è un fattore. Il Napoli è interessato a Sulemana, ha avuto già dei contatti, ci sono stati sondaggi per capire la formula dell'operazione. Quindi il nome di Sulemana va assolutamente tenuto.

In tanti mi chiedevate di Sancho, Boga, Alisson Santos, io vi dissi che sarebbero arrivati altri nomi, perché il Napoli sta facendo diversi sondaggi. Sulemana è un nome concreto, si sta provando a capire la formula più vantaggiosa. L'Atalanta però deve gestire diverse situazioni in uscita, come Samardzic, quindi bisogna capire gli incastri".