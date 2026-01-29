Lookman lontano, Sky: c'è un altro club che ora sta spingendo

Il futuro di Ademola Lookman, uno dei nomi che interessa al Napoli, torna a intrecciarsi anche con il mercato turco. Nelle ultime ore il Fenerbahçe ha avviato contatti esplorativi per l’attaccante dell’Atalanta, valutando la possibilità di presentare un’offerta e le condizioni economiche dell’operazione.

Resta da capire se l’interesse si tradurrà in una proposta formale, anche perché il nigeriano è considerato centrale nel progetto di Raffaele Palladino. Dopo i rumors sul Galatasaray, dalla Süper Lig arrivano nuovi segnali di attenzione. A riportarlo è Sky Sport.