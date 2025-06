Il Napoli ha l'ok di Ndoye: domani summit col Bologna per sbloccare l'affare! I dettagli

Il Napoli accelera per Dan Ndoye. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, domani è previsto un incontro con il Bologna per discutere del trasferimento dell'esterno svizzero, reduce da un’ottima stagione con i rossoblù. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in azzurro, restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali e, soprattutto, da trovare l’intesa economica tra i club.

Il Bologna valuta Ndoye almeno 40 milioni di euro, cifra che il Napoli considera alta ma non insormontabile. Per ammorbidire la richiesta emiliana, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe proporre l’inserimento di una contropartita tecnica: sul tavolo il nome di Alessandro Zanoli, terzino che potrebbe rientrare nei piani tecnici della squadra di Vincenzo Italiano.

La trattativa è aperta e il summit di domani potrebbe rappresentare un passo decisivo per sbloccare l'affare e regalare a Conte un esterno di qualità in vista della nuova stagione.