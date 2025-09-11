Il Napoli ha piena fiducia in Vergara: per il rinnovo manca un solo passaggio

Il Napoli ha piena fiducia in Vergara: per il rinnovo manca un solo passaggio
Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli guarda al presente, ma pianifica anche il futuro. Oltre ai rinnovi già in cantiere per elementi cardine come Politano, Anguissa e Rrahmani, il direttore sportivo Mauro Manna è al lavoro per mettere in cassaforte anche i giovani talenti che rappresentano l’avvenire del club. Tra questi spicca Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che ha già saputo convincere Antonio Conte.

Il tecnico gli ha concesso l’esordio in Serie A contro il Sassuolo al Mapei Stadium, un premio per un percorso di crescita maturato lontano da Napoli, tra Pro Vercelli e soprattutto Reggiana. Esperienze fondamentali che hanno permesso al ragazzo di farsi le ossa e arrivare pronto al grande salto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, manca soltanto la firma per il prolungamento di contratto con gli azzurri: un atto che certificherà la fiducia della società e la volontà del calciatore di legarsi al Napoli ancora a lungo.