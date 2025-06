Il Napoli riflette anche su Jackson! Sky: è un'alternativa, priorità a Nunez e Lucca

Il futuro di Nicolas Jackson al Chelsea è sempre più in bilico. L’attaccante senegalese, reduce da una stagione altalenante, ha perso terreno nelle gerarchie del club londinese, anche a causa di episodi come il cartellino rosso rimediato pochi minuti dopo l’ingresso in campo nella sfida del Mondiale per Club contro il Flamengo. Non più considerato intoccabile, il classe 2001 ex Villarreal potrebbe lasciare i Blues in questa sessione estiva di mercato.

Come riporta Sky Sport le richieste per Jackson non mancano, anche in Serie A ci sono movimenti attorno al suo nome. La Juventus ha avviato i primi contatti per sondare il terreno: il profilo dell’attaccante piace alla dirigenza bianconera, alla ricerca di una punta con caratteristiche fisiche e tecniche in linea con quelle del senegalese.

Anche il Napoli ha mostrato interesse per Jackson, ma al momento la priorità del club azzurro resta Darwin Nunez del Liverpool. In alternativa, resta viva anche la pista che porta a Lorenzo Lucca, reduce da una buona stagione in Olanda. Per questo motivo, è la Juventus ad essere attualmente in vantaggio sul Chelsea nella corsa al giocatore.