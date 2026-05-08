Il Napoli sfida i top club per un 2007 del Werder Brema: è considerato un predestinato
Tra i nomi finiti sul taccuino azzurro c’è quello di Karim Coulibaly, difensore centrale del Werder Brema classe 2007.
Il Napoli continua a seguire con attenzione i migliori talenti emergenti del panorama europeo. Tra i nomi finiti sul taccuino azzurro c’è quello di Karim Coulibaly, difensore centrale del Werder Brema classe 2007. A rilanciare l’indiscrezione è stato Tuttosport, che ha parlato di un forte interesse da parte di numerosi top club europei.
Tutti pazzi per Coulibaly
Sul giocatore ci sarebbero infatti anche Chelsea, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid. Il difensore tedesco di origini ghanesi venga considerato “un predestinato”. La concorrenza, però, sarà durissima e il Napoli dovrà muoversi in anticipo per provare a battere le grandi d’Europa nella corsa al giovane talento.
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