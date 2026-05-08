Non solo Davis: per il vice-Hojlund piace un altro centravanti di Serie A
Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a muoversi sul mercato offensivo. Oltre alla pista che porta a Davis dell'Udinese, il club azzurro starebbe valutando anche Andrea Pinamonti, reduce da una stagione da otto reti in trentatré presenze con il Sassuolo.
Resta invece in organico il giovane brasiliano Giovane, arrivato durante il mercato di gennaio ma ritenuto ancora poco adatto al ruolo di centravanti fisico richiesto dal sistema di gioco azzurro. A centrocampo, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis seguono con attenzione Arthur Atta dell’Udinese, individuato come possibile erede di Anguissa in vista della prossima stagione.
Sempre con il club friulano resta aperta anche la questione legata a Lorenzo Lucca: il riscatto obbligatorio fissato a 26 milioni di euro rappresenta infatti un nodo importante nelle future strategie economiche del Napoli.
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