Ultim'ora Manna, nessun addio! ADL pronto a blindarlo con adeguamento ingaggio

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La Roma ha individuato nel nome di Giovanni Manna il giusto candidato per la poltrona - prossimamente vacante - di direttore sportivo

"Pagare moneta, vedere cammello". È una delle grandi citazioni di Claudio Lotito, sin dai tempi di Goran Pandev, che decise di utilizzare l'articolo 17 per svincolarsi e andare all'Inter. Stavolta però non è il presidente della Lazio a utilizzarla, bensì Aurelio De Laurentiis. Perché la Roma ha individuato nel nome di Giovanni Manna il giusto candidato per la poltrona - prossimamente vacante - di direttore sportivo, con la possibilità di un cospicuo balzo di stipendio e un contratto comunque lungo (tre anni, quelli che mancano al suo attuale contratto). De Laurentiis valuta Manna come un calciatore, una decina di milioni, oppure l'opportunità di acquistare consensualmente una pedina che, però, costerebbe anche di più. Dunque per ora non c'è l'intenzione, da parte del Napoli, di liberare il proprio dirigente.

Manna resta a Napoli. Con adeguamento dell'ingaggio

Di più: è già in previsione un netto aumento dell'ingaggio e una nuova scadenza per Manna. Dunque più che posare l'osso, il presidente napoletano vorrebbe rilanciare per cercare di fare ancora meglio. Va detto che negli ultimi mesi qualche tensione c'è stata, in particolare dopo il mercato estivo che è stato straordinario ma con qualche delusione, ma è più una questione con l'allenatore che non con la proprietà. La sensazione è che non sarà semplice, per Manna, salutare il Napoli.