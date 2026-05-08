Lindstrom, Rafa Marin e Marianucci: i piani del Napoli sui tre rientranti dai prestiti

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Il Napoli continua a progettare il futuro valutando attentamente anche i giocatori di rientro dai prestiti.

Il Napoli continua a progettare il futuro valutando attentamente anche i giocatori di rientro dai prestiti. Tra i casi più delicati ci sono quelli di Jesper Lindstrom e Rafa Marin. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Lindstrom torna con l’etichetta di “oggetto misterioso”. L’esperienza al Wolfsburg è stata condizionata ancora dagli infortuni, con appena undici presenze complessive e soltanto quattro da titolare.

Due difensori in più?

Situazione diversa invece per Rafa Marin, reduce da una stagione positiva al Villarreal. Il difensore rappresenta una soluzione importante per il reparto arretrato, anche se il suo futuro dipenderà dalle offerte e dalla volontà del Napoli di proseguire il percorso di crescita. Occhio anche a Luca Marianucci, rientrato dal Torino e considerato uno dei profili su cui costruire la nuova linea verde azzurra.