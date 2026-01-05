Ultim'ora Il Napoli si è informato per Dodò, Romano: "Con Paratici cambia la situazione"

vedi letture

Il Napoli ha preso informazioni per Dodò, laterale della Fiorentina, come profilo per la corsia destra che potrebbe essere rinforzata dopo il cambio modulo. Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, con un video su YouTube, ha parlato della situazione: "Qualche settimana fa, prima di Capodanno, il Napoli si è informato sulle condizioni di Dodò: possibile uscita, stipendio... Poi il tema è morto lì, in quel momento lì, vedremo se si potrà eventualmente riproporre. Ma la novità è che la Fiorentina è al corrente del fatto che l'Inter potrebbe arrivare e palesarsi nei prossimi giorni: ad oggi non ci sono trattative o contatti, ma potrebbe essere un'idea da tenere in considerazione".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha aggiunto: "Oggi quello che arriva lato Fiorentina è che, con Fabio Paratici head of football in arrivo, non ha tutta questa voglia di liberare Dodò. Forse quella chiamata del Napoli è stata più legata a una Fiorentina pre-Paratici, da quando arriva Paratici io credo che Dodò possa essere uno di quei calciatori su cui i viola vogliono puntare in questa fase delicata della stagione. Vedremo se poi Napoli o Inter riusciranno a trovare una soluzione. Magari qualche settimana fa si poteva pensare a un prestito vista la situazione a Firenze, poi arriva Paratici e cambia la situazione".